وزير المالية الإسرائيلي بعد حكم محكمة العدل الدولية: الإسرائيليون لن يوافقوا

ذكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الجمعة أن إسرائيل لن تقبل حكم محكمة العدل الدولية الذي يأمرها بوقف عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.



وقال سموتريتش إن مطالبة إسرائيل بوقف الحرب على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمثابة مطالبتها بأن تقرر الاختفاء من الوجود.



وأضاف في بيان "الإسرائيليون لن يوافقوا على ذلك".