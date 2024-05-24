حماس ترحب بطلب محكمة العدل الدولية من إسرائيل وقف هجومها على رفح

رحبّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل "بوقف فوري" لهجومها على رفح، مشيرة الى أنها كانت تنتظر أن يشمل كل قطاع غزة.



وقال حماس في بيان: "نرحّب ... بقرار محكمة العدل الدولية اليوم الذي يطالب الكيان الصهيوني المجرم بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري"، مضيفة أنها كانت تتوقع "إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط".