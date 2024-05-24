جنوب افريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية "الأكثر حزما" تجاه إسرائيل

رحبت جنوب إفريقيا بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح في قطاع غزة، وحثت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على دعمه.



وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور: "أعتقد أنها مجموعة أكثر حزما، من حيث الصياغة، من الإجراءات الموقتة، ودعوة واضحة جداً لوقف إطلاق النار".