بوريل: على الاتحاد الأوروبي الاختيار بين دعم المؤسسات الدولية ودعم إسرائيل

رأى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.



وقال في فعالية في فلورنسا: "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".



وجاء ذلك ردا على أمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح بقطاع غزة.