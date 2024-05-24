بوتين: لا نتوقع تغيرات في العلاقات مع إيران بعد وفاة رئيسي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لا تتوقع حدوث تغير في علاقاتها مع إيران عقب وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.



ووطد بوتين علاقاته مع رئيسي منذ اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وتقول موسكو إنها تعتزم توقيع اتفاق شراكة كبير مع طهران.



وجاءت تصريحات بوتين من مينسك عاصمة روسيا البيضاء بعد محادثات على مدى يومين مع نظيره ألكسندر لوكاشينكو.