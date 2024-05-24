ألمانيا والبرتغال تعتبران أن الوقت غير مناسب للاعتراف بدولة فلسطين

شولتس: ليس لدينا أي سبب للاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة منفصلة في الوقت الحالي

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيغرو أن الوقت لم يحن بعد للاعتراف بدولة فلسطين كما قررت هذا الأسبوع إسبانيا وايرلندا والنروج.



وقال شولتس: "ليس لدينا أي سبب للاعتراف بالسلطة الفلسطينية كدولة منفصلة في الوقت الحالي"، مذكرا بأن الهدف كان التوصل إلى "اتفاق متفاوض عليه بين إسرائيل والفلسطينيين حول حل الدولتين".



وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين مع نظيره البرتغالي: "لكننا بعيدون عن ذلك اليوم".



واعتبر أن "الأولوية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار" بين اسرائيل وحماس في قطاع غزة.



وذكّر رئيس الوزراء البرتغالي بأن موقف حكومته هو "العمل من أجل أن يكون هناك اعتراف بدولتين".



وقال لويس مونتينيغرو: "لكننا لسنا في وضع يسمح لنا بإعلان الاعتراف من جانب واحد (بدولة فلسطين) لن نفعل ذلك في الوقت الراهن"، مشيرا الى أنه ينتظر ان "تتم مناقشة هذه المسائل بمزيد من التفاصيل داخل الاتحاد الأوروبي".