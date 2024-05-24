غانتس: إسرائيل ستواصل القتال لإعادة الرهائن

أعلن الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس أن إسرائيل ستواصل حربها "العادلة والضرورية" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من أجل إعادة الرهائن وضمان أمن إسرائيل، وذلك بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.



وقال غانتس في بيان: "إسرائيل ملتزمة بمواصلة القتال لإعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح".



وأضاف: "إسرائيل ستعمل بما يتفق مع القانون الدولي مع ضمان أقصى قدر ممكن من الحماية للمدنيين".