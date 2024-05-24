الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 9 جهات إيرانية لتوريد مسيرات إلى روسيا

كشف دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكومات الاتحاد وافقت اليوم على فرض عقوبات على تسعة جهات وشخصيات إيرانية، منهم وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، لتوريد طائرات مسيرة إلى روسيا تستخدمها موسكو في حربها على أوكرانيا.