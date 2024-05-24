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السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-05-24 | 12:06
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السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
رحب السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة بقرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل بأن توقف "فورا" هجومها العسكري في رفح.
وقال رياض منصور للصحافيين: "نرحب بهذه التدابير الموقتة، وخصوصا حول وقف العملية العسكرية في رفح (...) والدعوة الى إعادة فتح معبر رفح" لإدخال المساعدات الإنسانية، مشددا على "وجوب" أن "تحترم" إسرائيل هذه القرارات الملزمة "من دون تردد".
أخبار دولية
رياض منصور
السفير الفلسطيني
الأمم المتحدة
محكمة العدل الدولية
إسرائيل
رفح
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