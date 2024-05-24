حلف شمال الأطلسي "متضامن" مع إستونيا بعد الحادث الحدودي مع روسيا

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف "يتضامن" مع إستونيا بعد الحادث الحدودي مع روسيا.



وقال ستولتنبرغ عبر منصة اكس: "تحدثت الى رئيسة الوزراء كاجا كالاس ويتضامن الناتو مع حليفتنا إستونيا في مواجهة أي تهديد لسيادتها".



واعتبر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن ازالة روسيا الخميس العوامات التي ترسم حدودها مع إستونيا على نهر، خطوة "غير مقبولة".



وأعلن خفر السواحل الإستونيون الخميس، أن نظراءهم الروس أزالوا العوامات الموضوعة على نهر نارفا الفاصل بين البلدين خلال الليل، في اطار نزاع حدودي.



وتحدثت رئيسة وزراء إستونيا عن "حادث حدودي" في حين تقيم دول البلطيق علاقات متوترة مع روسيا منذ غزوها لأوكرانيا.