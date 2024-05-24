مكتب نتنياهو: سنواصل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة "بما يتفق مع القانون"

رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ووصفتها بأنها "كاذبة ومشينة".وقال ان الحملة العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح لم ولن "تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين".وأوضح مكتب نتنياهو في بيان مشترك مع وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه سيواصل السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة "بما يتفق مع القانون".