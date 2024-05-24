ولي عهد السعودية يقدم التعازي لرئيس إيران الموقت في وفاة إبراهيم رئيسي

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعرب اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران محمد مخبر عن تعازيه في وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.