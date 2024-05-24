الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح

كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي اليوم، أن هناك محادثات في مرحلة أولية حول نشر بعثة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح الحدودي في غزة، وأن مثل هذه الخطوة لن تحدث قبل انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الشهري في بروكسل الاثنين لبحث كيفية تحسين توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.وقال دبلوماسيان إن الولايات المتحدة اقترحت على التكتل إحياء بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في رفح التي توقفت عن العمل منذ عام 2007 عندما سيطرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على قطاع غزة بالكامل.