مصر تطالب اسرائيل بـ"الامتثال" لقرارات محكمة العدل الدولية

طالبت مصر اسرائيل بـ"الامتثال" لكل القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أمرت الدولة العبرية بالوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.



وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أنها "ترحب" بقرار المحكمة "بفرض تدابير موقتة اضافية على اسرائيل تطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الاسرائيلية في رفح".



وأفاد البيان بأن مصر "تطالب اسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية" و"تنفيذ التدابير الموقتة كافة الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تعتبر ملزمة قانونا وواجبة النفاذ".



كما طالب البيان "مجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة" بـ"تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة ووقف اطلاق النار الشامل".