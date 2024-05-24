السيسي وبايدن يتفقان على إرسال مساعدات من معبر كرم أبو سالم موقتا

أفادت الرئاسة المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن في مكالمة هاتفية اليوم على إرسال المساعدات الإنسانية والوقود موقتا إلى الأمم المتحدة من خلال معبر كرم أبو سالم مع إسرائيل "لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني".