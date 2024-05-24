البيت الأبيض: بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات إلى غزة من خلال معبر كرم أبو سالم

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الرئيس الأميركي جو بايدن رحب بالتزام مصر بالسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم، كاشفا أن بايدن سيرسل فريقا رفيع المستوى إلى القاهرة في الأسبوع المقبل لبذل جهود لإعادة فتح معبر رفح.



وجاء تصريح البيت الأبيض بعد اتصال هاتفي اليوم بين بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي.