دول حلف الأطلسي المحاذية لروسيا ستقيم "سورا من المسيرات"



اعلنت حكومة ليتوانيا الجمعة أن الدول الست الاعضاء في حلف شمال الاطلسي والمجاورة لروسيا توافقت على إقامة "سور من المسيرات" بهدف الدفاع عن حدودها ضد "الاستفزازات".



وقالت وزيرة الداخلية في ليتوانيا آنيي بيلوتايت لوكالة "بي ان اس" للانباء "إنه امر جديد تماما، سور من الطائرات المسيرة يمتد من النروج حتى بولندا. الهدف هو استخدام مسيرات وتكنولوجيات أخرى لحماية حدودنا".