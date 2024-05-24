الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تانغو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
14
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تركيا تدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل
أخبار دولية
2024-05-24 | 14:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تركيا تدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل
دعت تركيا الجمعة مجلس الامن الدولي إلى "اداء دوره" لاجبار اسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية التي امرتها بوقف هجومها العسكرى في رفح.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اداء بدوره".
وأضافت أنقرة "لا توجد دولة في العالم فوق القانون" مؤكدة ترحيبها بالقرار.
وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.
أخبار دولية
الأمم
المتحدة
للضغط
إسرائيل
محكمة
العدل
التالي
إسرائيل تقرر "قطع العلاقة" بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين
روسيا تقر للمرة الأولى بمسؤولية تنظيم الدولة الإسلامية في اعتداء موسكو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:06
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
12:06
السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "يرحب" بقرار محكمة العدل الدولية
0
أخبار دولية
15:02
السعودية تدعو إلى توسيع قرار محكمة العدل ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية"
أخبار دولية
15:02
السعودية تدعو إلى توسيع قرار محكمة العدل ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية"
0
أخبار دولية
10:40
جنوب افريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية "الأكثر حزما" تجاه إسرائيل
أخبار دولية
10:40
جنوب افريقيا ترحب بقرار محكمة العدل الدولية "الأكثر حزما" تجاه إسرائيل
0
أخبار دولية
2024-05-10
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين "جائزة لحماس"
أخبار دولية
2024-05-10
وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار الأمم المتحدة تعديل وضع الفلسطينيين "جائزة لحماس"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:00
ماكرون يبحث في حل الدولتين مع وزراء خارجية أربع دول عربية
أخبار دولية
00:00
ماكرون يبحث في حل الدولتين مع وزراء خارجية أربع دول عربية
0
أخبار دولية
23:58
المدرسة العادية العليا بباريس تغلق أبوابها بسبب الحراك الطالبي المؤيد للفلسطينيين
أخبار دولية
23:58
المدرسة العادية العليا بباريس تغلق أبوابها بسبب الحراك الطالبي المؤيد للفلسطينيين
0
أخبار دولية
23:54
لقاء مرتقب بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني بعد التوترات المتعلقة بتايوان
أخبار دولية
23:54
لقاء مرتقب بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني بعد التوترات المتعلقة بتايوان
0
أخبار دولية
23:52
نواب في جورجيا يبدأون إجراءات لتجاوز الفيتو حول قانون "التأثير الأجنبي" رغم استمرار التظاهرات
أخبار دولية
23:52
نواب في جورجيا يبدأون إجراءات لتجاوز الفيتو حول قانون "التأثير الأجنبي" رغم استمرار التظاهرات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-15
الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"
فنّ
2024-04-15
الفيلم المصري "رفعت عيني للسماء" ينضم للمشاركة في مهرجان "كان" ضمن "أسبوع النقاد"
0
رياضة
2023-12-29
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
رياضة
2023-12-29
"كبسة زر" بإمكانها إيصال لبنان إلى العالمية في لعبة الجودو
0
منوعات
2024-05-23
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-23
بعد فضيحة "عصابة التيك توك" التي هزت لبنان... "عصابة إنستغرام" تضرب في تركيا وهذه التفاصيل!
0
آخر الأخبار
2023-12-08
السفارة الأميركية لدى بغداد تحثّ الحكومة العراقية على "حماية" الطواقم الدبلوماسية
آخر الأخبار
2023-12-08
السفارة الأميركية لدى بغداد تحثّ الحكومة العراقية على "حماية" الطواقم الدبلوماسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
0
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
0
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
0
أخبار دولية
13:18
القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى
أخبار دولية
13:18
القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:51
الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!
فنّ
05:51
الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!
2
فنّ
05:16
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
فنّ
05:16
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
3
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار المحروقات
4
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
5
أخبار لبنان
03:01
تحرّش في إحدى مدارس كفرشيما...والمدرسة توضح
أخبار لبنان
03:01
تحرّش في إحدى مدارس كفرشيما...والمدرسة توضح
6
منوعات
07:53
أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا
منوعات
07:53
أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا
7
منوعات
05:15
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
منوعات
05:15
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
8
فنّ
05:59
ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!
فنّ
05:59
ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More