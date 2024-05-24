تركيا تدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل

دعت تركيا الجمعة مجلس الامن الدولي إلى "اداء دوره" لاجبار اسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية التي امرتها بوقف هجومها العسكرى في رفح.



وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "نأمل أن تنفذ إسرائيل بسرعة القرارات التي اتخذتها المحكمة. ولضمان ذلك، ندعو مجلس الأمن الدولي إلى اداء بدوره".



وأضافت أنقرة "لا توجد دولة في العالم فوق القانون" مؤكدة ترحيبها بالقرار.



وأمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، في قرار من شأنه أن يزيد الضغط الدولي من أجل التوصل الى هدنة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب.

