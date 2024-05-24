بلينكن يزور مولدافيا الأسبوع المقبل في بادرة دعم غربية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور مولدافيا الأسبوع المقبل، في بادرة غربية جديدة لدعم الجمهورية السوفياتية السابقة في خضم توتر متصاعد بينها وبين روسيا.



وسيجري وزير الخارجية الأميركي الأربعاء محادثات في مولدافيا خلال توجّهه للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي سيعقد في براغ، تحضيرا لقمة ستعقد في واشنطن في تموز بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء التكتل.



وآخر زيارة أجراها بلينكن إلى مولدافيا تعود للعام 2022، بعد أسابيع على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

