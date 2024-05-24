الرئاسة الفلسطينية تتفق مع مصر على إرسال مساعدات لغزة من معبر كرم أبو سالم

أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية على الموقع الإلكتروني لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن الرئاسة اتفقت مع مصر اليوم على إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة بشكل موقت من معبر كرم أبو سالم إلى حين التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح معبر رفح.



من جهة أخرى، ذكرت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن مصر سترسل المساعدات مجددا من خلال معبر رفح إلى غزة عبر آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.



ونقلت القناة عنه قوله: "‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية".