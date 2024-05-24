ايرلندا تنتقد "توبيخ" إسرائيل لسفيرتها

وصف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن الجمعة، "التوبيخ" الإسرائيلي لسفيرة بلاده بأنه "غير مقبول على الإطلاق"، بعد أن أعلنت دبلن خطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية.



وقالت إيرلندا والنروج وإسبانيا الأربعاء إنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين في 28 أيار، وتعهدت إسرائيل على الفور اتخاذ إجراءات مضادة.



وتم استدعاء السفيرة الإيرلندية سونيا ماكغينيس وسفراء إسبانيا والنروج الخميس.



وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها عرضت عليهم شريط فيديو يظهر اختطاف خمس مجندات خلال الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول والذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.



وقال مارتن، وهو أيضا وزير خارجية إيرلندا، للصحافيين: "أجد أن هذا غير مقبول على الإطلاق وليست طريقة لمعاملة الدبلوماسيين، وهو خارج عن القاعدة التي يتم بموجبها معاملة الدبلوماسيين في أي بلد".



واعتبر أن عرض الشريط على السفيرة أمام وسائل الإعلام الإسرائيلية هو أمر لم "تشهده أي دولة من قبل".



وأكد أن "معظم الناس سيوافقون على المستوى الدولي على أن هذا لا يندرج ضمن المعايير المقبولة في ما يتعلق بكيفية تعامل الناس مع الدبلوماسيين".



وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الفيديو عرض في إطار احتجاج دبلوماسي رسمي.