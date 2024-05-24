السعودية تدعو إلى توسيع قرار محكمة العدل ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية"

رحبت السعودية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، مشددة على أهمية توسيعه ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية".



وقالت الخارجية السعودية في بيان، إن القرار "خطوة إيجابية تجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني"، لكنها شددت على "أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية".



وجددت المملكة "دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".