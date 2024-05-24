مصادر لـ"رويترز": أرامكو السعودية تعتزم بيع أسهم قريبا

كشف مصدران مطلعان لـ"رويترز" أن السعودية تعتزم بيع أسهم بمليارات الدولارات في شركة الطاقة العملاقة أرامكو في حزيران على أقرب تقدير، فيما قد يكون أحد أكبر صفقات الأسهم في المنطقة.



وذكر أحدهما أن الطرح قد يجمع نحو 10 مليارات دولار. وقال المصدران، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما لأن الأمر سري، إن الاستعدادات جارية والتفاصيل قد تتغير. وأضافا أنه سيتم إدراج الأسهم في الرياض وسيكون طرحا مسوقا بالكامل وليس بيعا سريعا على مدار أيام قليلة.