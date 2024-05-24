الحوثيون باليمن سيفرجون عن 100 أسير من قوات الحكومة

أعلن رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للحوثيين عبد القادر المرتضى في بيان اليوم، أن الحوثيين سيطلقون 100 أسير من قوات الحكومة غدا السبت.



وجاء في البيان: "بتوجيهات كريمة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي... سنقوم يوم غد السبت... بتنفيذ مبادرة إنسانية من طرف واحد، سنفرج فيها عن أكثر من 100 أسير من أسرى الطرف الآخر".