البيت الأبيض: كنا واضحين وثابتين على موقفنا إزاء رفح

أعلن البيت الأبيض أنه كان "واضحا وثابتا" في موقفه بخصوص رفح، وذلك بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا لإسرائيل بوقف هجومها على المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة.