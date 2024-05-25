مجموعة السبع تريد اتفاقا مبدئيا بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف

يُتوقع أن يضع وزراء المال في مجموعة السبع في إيطاليا السبت الأسس لاتفاق مبدئي بشأن استخدام فوائد الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف، لكن القرار النهائي سيكون متروكا لقمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في منتصف حزيران.



ويُعقد هذا الاجتماع في وقت أكدت أوكرانيا الجمعة أنها "أوقفت" الهجوم الروسي المستمر منذ أسبوعين على منطقة خاركيف وأنها بدأت هجوما مضادا في هذا القطاع من الشمال الشرقي. لكن المعارك مستمرة وقد أقرّ الجيش الأوكراني السبت بـ"نجاحات" روسية "جزئية" وبأن "الوضع متوتر" في قطاع إيفانيفكا جنوبا.



وبينما يكثف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعواته إلى الغربيين لتسريع إمدادات الأسلحة، يحضر وزير ماليته سيرغي مارتشينكو صباحا اجتماعا لمجموعة السبع مخصصا لمساعدة بلاده.



وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الجمعة "يجب أن نتوصل السبت إلى إعلان مبدئي يمثل الاتفاق الشامل لدول مجموعة السبع على استخدام عائدات الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا".

