نواب في جورجيا يبدأون إجراءات لتجاوز الفيتو حول قانون "التأثير الأجنبي" رغم استمرار التظاهرات

تظاهر الآلاف مساء الجمعة في تبليسي ضدّ قانون "التأثير الأجنبي" الذي يُثير الجدل باعتباره قمعيا ويتعارض مع التطلّعات الأوروبّية لهذا البلد القوقازي.



ورغم الاحتجاجات الحاشدة المستمرّة والإدانات الدوليّة لهذا التشريع، يبدأ برلمان جورجيا اعتبارا من الاثنين إجراءات لتجاوز الفيتو الذي استخدمته رئيسة البلاد ضدّ قانون "التأثير الأجنبي"، حسبما أعلن المكتب الإعلامي للمجلس الجمعة.



ومع استعداده للتصويت، انتقد حزب "الحلم الجورجي" الحاكم الولايات المتحدة بسبب "التعدّي" على سيادة تبليسي من خلال خطّة لفرض قيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين الجورجيّين بسبب هذا التشريع.



وأقرّ البرلمان الجورجي في الآونة الأخيرة هذا القانون الذي يفرض على أيّ منظمة غير حكوميّة أو وسيلة إعلام تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن تُسجَّل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة" مع إخضاعها لرقابة إداريّة.