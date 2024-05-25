لقاء مرتقب بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني بعد التوترات المتعلقة بتايوان

أعلن البنتاغون الجمعة أنّ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيلتقي نظيره الصيني دونغ جون الأسبوع المقبل، في وقت تُجري القوّات الصينيّة مناورات عسكريّة في محيط الجزيرة المتمتّعة بحكم ذاتي.



وتحظى هذه الجزيرة التي تُطالب بكين بالسيادة عليها، بدعم عسكري من الولايات المتحدة التي تُعارض أيّ تغيير بالقوّة في وضع تايوان من دون أن تدعو إلى استقلالها.

