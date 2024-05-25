الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المدرسة العادية العليا بباريس تغلق أبوابها بسبب الحراك الطالبي المؤيد للفلسطينيين
أخبار دولية
2024-05-24 | 23:58
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المدرسة العادية العليا بباريس تغلق أبوابها بسبب الحراك الطالبي المؤيد للفلسطينيين
أغلقت المدرسة العاديّة العليا (إي إن إس)، وهي مؤسّسة تعليميّة مرموقة، الخميس مقرّها الواقع في شارع أولم في باريس، بعدما أقيم منذ الثلاثاء مخيّم يضمّ نحو ثلاثين طالبا مؤيدا للفلسطينيّين في ساحتها الرئيسة، وفق ما أفادت مصادر متطابقة الجمعة.
وكتبت إدارة المؤسّسة مساء الخميس على موقعها الإلكتروني أنّ "لجنة تعبئة من أجل فلسطين تحتلّ منذ 21 أيّارساحة في المدرسة"، مضيفة أنّه في خطوة منها "للحفاظ على أمن الأشخاص والأماكن، وبهدف التوصّل إلى حلّ سلمي للوضع، اتّخذنا قرارا بإغلاق المبنى الواقع في شارع 45 أولم، اعتبارا من اليوم ، إلى حين إنهاء احتلال" الساحة.
وأوضحت المؤسّسة أنّه "يُسمح فقط للطلّاب المقيمين فيها بالدخول إليها"، مشيرة إلى أنه "يجري حاليا اقتراح حلول ملموسة" لممارسة الأنشطة المعتادة.
أخبار دولية
العادية
العليا
بباريس
أبوابها
الحراك
الطالبي
المؤيد
للفلسطينيين
التالي
ماكرون يبحث في حل الدولتين مع وزراء خارجية أربع دول عربية
لقاء مرتقب بين وزيري الدفاع الأميركي والصيني بعد التوترات المتعلقة بتايوان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-15
الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة برن
أخبار دولية
2024-05-15
الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة برن
0
أخبار دولية
2024-05-14
الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة جنيف
أخبار دولية
2024-05-14
الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة جنيف
0
أخبار دولية
2024-04-24
نتانياهو يصف التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية بأنها "مروعة"
أخبار دولية
2024-04-24
نتانياهو يصف التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في جامعات أميركية بأنها "مروعة"
0
أخبار دولية
17:29
ماكرون يستقبل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة
أخبار دولية
17:29
ماكرون يستقبل وفد اللجنة الوزارية المكلف من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:08
بكين تتهم بريطانيا بتوجيه إتهامات كاذبة لمواطنين صينيين
أخبار دولية
04:08
بكين تتهم بريطانيا بتوجيه إتهامات كاذبة لمواطنين صينيين
0
أخبار دولية
03:52
النيابة العامة الكولومبية تتهم أوريبي رسميا بالاحتيال ورشوة شهود
أخبار دولية
03:52
النيابة العامة الكولومبية تتهم أوريبي رسميا بالاحتيال ورشوة شهود
0
أخبار دولية
03:36
إيطاليا تعلن إستئناف تمويل وكالة الأونروا
أخبار دولية
03:36
إيطاليا تعلن إستئناف تمويل وكالة الأونروا
0
أخبار دولية
02:23
مقتل شخص اثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
أخبار دولية
02:23
مقتل شخص اثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-09-20
بايدن يقول خلال لقائه نتانياهو إنه يأمل الاجتماع به في واشنطن بحلول نهاية السنة
أخبار دولية
2023-09-20
بايدن يقول خلال لقائه نتانياهو إنه يأمل الاجتماع به في واشنطن بحلول نهاية السنة
0
آخر الأخبار
2024-04-12
وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاما
آخر الأخبار
2024-04-12
وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي عن 83 عاما
0
منوعات
2023-11-03
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
منوعات
2023-11-03
تنظف المنازل وهي عارية بالكامل... "هذا ما أفعله عندما يخلع عملائي ملابسهم أيضًا"! (صور)
0
آخر الأخبار
2024-01-10
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالصواريخ القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بمحافظة دير الزور السورية
آخر الأخبار
2024-01-10
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا بالصواريخ القاعدة الأميركية في حقل كونيكو بمحافظة دير الزور السورية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
تقارير نشرة الاخبار
13:43
توقيع اتفاقية شراكة بين beIN وCable Vision
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
تقارير نشرة الاخبار
13:39
في مرفأ طرابلس... تسخير للجهد الأمني في غياب الأجهزة التقنية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
تقارير نشرة الاخبار
13:35
طرابلس جوهرة على المتوسط بكل تاريخها وحضاراتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
طرابلس مدينة تستحق الحياة وهذه هي صورتها الحقيقية: عاصمة الثقافة العربية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:27
مهرجان بيروت الرياضي يتواصل بنجاح كبير في الفوروم دو بيروت
0
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
أخبار لبنان
13:27
الملف الرئاسي محور حركةٍ محلية ودولية… إلا أنها حتى الآن من دون بركة
0
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
أخبار دولية
13:18
هكذا ترى واشنطن حكم محكمة العدل الدولية..
0
أخبار دولية
13:18
القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى
أخبار دولية
13:18
القتال مستمر في غزة...ومحاولة لاحياء وقف النار وتبادل الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بعد قضية التحرش في المدارس...ما هي الاجراءات الوزارية التي يجب اتخاذها؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:51
الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!
فنّ
05:51
الكثير من الكراهية... حملة تبليغ لحسابات نادين نسيب نجيم!
2
فنّ
05:16
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
فنّ
05:16
لحظة انهيار نانسي عجرم في عزاء طوني صوايا... بكاء وتأثّر شديد (فيديو)
3
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
خبر عاجل
09:25
محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل "بالوقف الفوري" لعملياتها العسكرية في رفح وبفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية
4
منوعات
05:15
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
منوعات
05:15
في برشلونة... عرض أزياء يتحوّل إلى كارثة! (فيديو)
5
منوعات
07:53
أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا
منوعات
07:53
أول قديس من جيل الألفية... الفاتيكان يعلن كارلو أكوتيس قديسًا
6
فنّ
05:59
ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!
فنّ
05:59
ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!
7
فنّ
05:28
التوتر يسيطر على كاظم الساهر... هذا ما حصل معه على المسرح في دبي (فيديو)
فنّ
05:28
التوتر يسيطر على كاظم الساهر... هذا ما حصل معه على المسرح في دبي (فيديو)
8
فنّ
06:06
منة شلبي والمخدرات... تابع
فنّ
06:06
منة شلبي والمخدرات... تابع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More