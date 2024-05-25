تايوان تعتبر المناورات العسكرية الصينية "استفزازاً صارخاً" للنظام العالمي

اعتبرت تايوان السبت أن المناورات العسكرية التي أجرتها الصين ليومين حول الجزيرة وأعلنت انتهاءها، شكّلت "استفزازاً صارخاً للنظام العالمي".



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين كوو في بيان "إن الاستفزاز الحديث الأحادي الجانب من قبل الصين، لا يقوّض فقط الوضع القائم للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، بل هو أيضاً استفزاز صارخ للنظام العالمي، يثير خوفاً جدياً وإدانة من المجتمع الدولي".

