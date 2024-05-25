مقتل شخص اثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق

قتل شخص صباح السبت جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، من دون أن تتضح هويته.



ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "استشهاد شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارته في منطقة المزة"، من دون أي تفاصيل أخرى.



وأورد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجار أدى الى احتراق ثلاث سيارات كانت مركونة في موقع التفجير.



ولم يتضح على الفور من هو المستهدف بالانفجار.



ويقع حي المزة في غرب دمشق، ويضم مقار أمنية وعسكرية سورية، وأخرى لقيادات فلسطينية ومنظمات أممية، إضافة الى سفارات أبرزها السفارة الإيرانية.