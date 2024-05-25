إيطاليا تعلن إستئناف تمويل وكالة الأونروا

أبلغ وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن روما ستعاود تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وفق ما أعلن مكتب الوزير السبت.



وقال تاياني في بيان: "أبلغت مصطفى أن الحكومة أعدت تمويلًا جديدًا للشعب الفلسطيني بإجمالي 35 مليون يورو، ستخصص خمسة ملايين منها للأونروا".