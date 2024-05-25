النيابة العامة الكولومبية تتهم أوريبي رسميا بالاحتيال ورشوة شهود

وجهت النيابة العامة رسميا الجمعة إلى الرئيس الكولومبي السابق ألفارو أوريبي (2002-2010) تهم الاحتيال ورشوة شهود في إطار أول محاكمة جنائية في البلاد لرئيس سابق.



ويشتبه في أن ألفارو أوريبي "قدم مبالغ نقدية وحوافز أخرى لبعض الشهود على أعمال إجرامية ليحجبوا الحقيقة" في قضية مرتبطة بجماعات مسلحة على ما أفاد الادعاء الممثل بالنائب العام خيلبرتو فياريال.



وعند معاودة جلسات القضية التي بوشرت في 18 أيار دفع الرئيس السابق الذي يمثل عند بعد، مجددا ببراءته مطالبا باسقاط الملاحقات في حقه.



وأكد أوريبي البالغ 71 عاما "لم أبادر يوما إلى البحث عن شهود. سعيت فقط إلى الدفاع عن نفسي".

