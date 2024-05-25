بكين تتهم بريطانيا بتوجيه إتهامات كاذبة لمواطنين صينيين

اتهمت الصين بريطانيا اليوم السبت بتوجيه اتهامات كاذبة و"وصم سافر" وإجراء اعتقالات تعسفية بعد حالة وفاة غامضة لرجل متهم بمساعدة جهاز المخابرات في هونغ كونغ بشكل غير قانوني.وقال مكتب وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ في بيان عبر موقعه على الإنترنت إنه يندد بشدة بما وصفها بأنها اتهامات كاذبة من بريطانيا لمواطنين صينيين بشكل ينتهك حقوقهما المشروعة.وأضاف المكتب أن "ما فعلته بريطانيا هو وصم سافر للصين واعتقالات تعسفية ومحاكمات لمواطنين صينيين في المملكة المتحدة".