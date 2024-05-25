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مجموعة السبع ستدعو إسرائيل للإبقاء على الروابط مع البنوك الفلسطينية

أخبار دولية
2024-05-25 | 05:03
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مجموعة السبع ستدعو إسرائيل للإبقاء على الروابط مع البنوك الفلسطينية
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مجموعة السبع ستدعو إسرائيل للإبقاء على الروابط مع البنوك الفلسطينية

أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اطلعت عليها رويترز اليوم السبت أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.

ويدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في شمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".

ويكرر البيان تحذيرًا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الخميس عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبًا سيغلق شريانًا حيويًا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في غزة.

وجاء في مسودة البيان: "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".

كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى التي أثرت سلبًا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية.

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