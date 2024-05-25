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بدء رحلات إجلاء السياح الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة
أخبار دولية
2024-05-25 | 05:32
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بدء رحلات إجلاء السياح الفرنسيين من كاليدونيا الجديدة
بدأت السبت أولى رحلات الإجلاء للسياح الفرنسيين الذين علقوا في كاليدونيا الجديدة بسبب أعمال شغب، على ما أعلنت المفوضية السامية في الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ.
وظل المطار الدولي في العاصمة نوميا مغلقًا لأكثر من أسبوع وأُلغيت كافة الرحلات الجوية التجارية بسبب الاضطرابات.
وقالت المفوضية السامية التي تمثل الدولة الفرنسية في بيان إن "إجراءات إعادة الأجانب والسياح الفرنسيين إلى وطنهم مستمرة".
وغادر السياح السبت مطار ماجينتا في نوميا على متن طائرة عسكرية متوجهة إلى أستراليا ونيوزيلندا، حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.
ثم يتعين عليهم المغادرة على متن رحلات تجارية إلى فرنسا.
وقالت أودري لفرانس برس في نوميا من دون أن تكشف اسمها الكامل: "جئت في عطلة لزيارة صديق واندلع النزاع وعلقت".
وكانت أستراليا ونيوزيلندا قد بدأتا إجلاء رعاياهما الثلاثاء.
أخبار دولية
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