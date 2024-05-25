سقوط عنصرين من حزب الله في قصف جوي إسرائيلي في وسط سوريا

سقط عنصران من حزب الله السبت جراء قصف نفذته مسيرة اسرائيلية على عربتين تابعتين له في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وأورد المرصد أن "مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على سيارة وشاحنة تابعتين لحزب الله قرب مدينة القصير" قرب الحدود مع لبنان في محافظة حمص بينما كانتا "في طريقهما الى مطار الضبعة العسكري"، ما أدى إلى "مقتل مقاتلين اثنين على الأقل من الحزب وإصابة آخرين بجروح".