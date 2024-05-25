روسيا تعلن الإستيلاء على قرية إضافية في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السبت السيطرة على قرية في شرق أوكرانيا قرب منطقة أورتشيتيني حيث أحزر تقدمًا سريعًا في الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن "الجيش حرر قرية أرخانغليسكي في منطقة دونيتسك، والتي تقع على مقربة من قرى أخرى سبق لروسيا أن سيطرت عليها في أيار".

