مجموعة السبع مصممة على تشديد العقوبات على روسيا

أكد وزراء مالية دول مجموعة السبع المجتمعون في إيطاليا السبت عزمهم على تشديد العقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا، وفق ما جاء في مسودة مشروع بيان ختامي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.



وجاء في المسودة: "نحن ملتزمون أيضًا زيادة العقوبات المالية والاقتصادية لتقليص مصادر الدخل لروسيا وقدرتها على خوض الحرب ضد أوكرانيا، بما يشمل مواصلة استهداف عائدات روسيا من الطاقة وقدراتها المستقبلية على الاستخراج".

