مقتل ثلاثة مبشرين بينهم زوجان أميركيان في هايتي

قتل ثلاثة مبشرين بينهم زوجان أميركيان بأيدي عصابة أمام كنيسة في عاصمة هايتي التي ترزح منذ أشهر تحت وطأة أعمال عنف شملت هجمات على مستشفيات وسجون ومبان حكومية.وأعلنت البعثة التبشيرية "ميشنز إن هايتي" ومقرها في ولاية أوكلاهوما الأميركية الجمعة أن الثلاثة قتلوا في بور أو برنس مساء الخميس.والقتلى هم الزوجان ديفي ونتالي لويد وجود مونتيس الذي أشارت وسائل إعلام أميركي الى أنه المدير المحلي للبعثة في هايتي جود مونتيس.وأفاد متحدث باسم الشرطة في هايتي بأن "أفراد العصابة دخلوا المنزل ونهبوه قبل أن يقتلوا المبشرين"، مؤكدًا فتح تحقيق.وفي تصريح سابق على فيسبوك، قالت البعثة التبشيرية إن أفراد عصابة على متن ثلاث مركبات كمنوا للمبشرين.وأوضحت البعثة الجمعة أن "ديفي وناتالي وجود قتلوا بأيدي العصابة قرابة التاسعة مساء اليوم".