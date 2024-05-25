مجموعة السبع تعتزم إتخاذ إجراءات لمواجهة فائض القدرة الإنتاجية للصين

تعتزم دول مجموعة السبع اتخاذ إجراءات لمواجهة فائض القدرة الانتاجية للصين وتوفير "تكافؤ" في المنافسة لكل الاقتصادات، وفق ما جاء في مسودة بيان ختامي لاجتماع وزراء مالية المجموعة السبت في إيطاليا، اطلعت عليه وكالة فرانس برس.



وجاء في مسودة البيان للاجتماع في مدينة ستريسا: "سنواصل مراقبة التبعات السلبية المحتملة لفائض القدرة الانتاجية، وسندرس اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ ميدان المنافسة، بما يتماشى مع مبادىء منظمة التجارة العالمية".