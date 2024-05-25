إسرائيل تنوي استئناف المحادثات في شأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع

اعلن مسؤول اسرائيليّ أنّ لدى الحكومة "نية" لاستئناف المحادثات "هذا الاسبوع" بهدف التوصل الى اتفاق للافراج عن الرهائن في غزة، وذلك بعد اجتماع في باريس بين مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.وقال المسؤول لوكالة فرانس برس مشترطا عدم الكشف عن اسمه "هناك نية لاستئناف المحادثات هذا الاسبوع وهناك اتفاق"، بدون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.