أكثر من 10 آلاف مهاجر عبروا بحر المانش إلى بريطانيا منذ بداية العام

وصل أكثر من 10 آلاف مهاجر إلى بريطانيا منذ بداية العام من خلال عبور بحر المانش، وهو عدد غير مسبوق يتزامن بلوغه مع حملة الانتخابات التشريعية المتوقعة في 4 تموز في البلاد.



وتشكل الهجرة غير الشرعية قضية رئيسية في الحملة الانتخابية التي انطلقت رسميًا الأربعاء مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ريشي سوناك موعد الانتخابات.



ووعد سوناك بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وجعل تحقيق هذا الهدف أحد أولوياته.



لكن وصلت خمسة قوارب جديدة إلى جنوب إنكلترا الجمعة، وعلى متنها 288 مهاجرا، وفقا لأرقام نشرتها وزارة الداخلية السبت.



ومنذ بداية العام، تمكن 10,170 شخصًا من عبور بحر المانش. ويأتي كثيرون من أفغانستان وإيران وتركيا.



ويمثل ذلك زيادة تفوق 35 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.



وتأمل حكومة المحافظين في ردع المهاجرين عن القدوم إلى بريطانيا من خلال قانونها لترحيل آلاف طالبي اللجوء إلى رواندا.