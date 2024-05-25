روسيا تعلن الاستيلاء على قرية إضافية في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسيّ السيطرة على قرية إضافية في منطقة دونيتسك في الشرق الأوكراني، فيما أشارت كييف إلى أن موسكو بصدد تكثيف هجماتها بعيدا من منطقة خاركيف الشمالية الشرقية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الجيش "سيطر على قرية أرخانغليسكي" الواقعة إلى الشمال من مدينة دونيتسك.



والقرية الصغيرة الواقعة على خط الجبهة، قريبة من قرى أخرى سبق أن أعلنت روسيا السيطرة عليها في أيار/مايو.



ويأتي إعلان روسيا تحقيق مكاسب ميدانية في حين تقول أوكرانيا إن موسكو تكثّف هجماتها بعيدا من منطقة خاركيف حيث شنّت هجوما في العاشر من أيار/مايو.



وقالت رئاسة الأركان الأوكرانية السبت إن القوات الروسية "تنشط على نحو خاص" قرب بلدة بوكروفسك في منطقة دونيتسك.



وأشارت إلى اندلاع ست معارك بالأسلحة النارية لا تزال مستمرة قرب قرى كالينوف وياسنوبروديفكا وسوكيل، إلى الجنوب من قرية أرخانغيلسكي.



بدورها قالت الشرطة الأوكرانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان بجروح في الهجمات الروسية على منطقة دونيتسك، التي استهدفتها أكثر من 1800 ضربة في اليوم السابق.



وقُتل شخصان على الأقل بضربة روسية على متجر لمنتجات البناء في خاركيف، وفق ما أعلن حاكم المنطقة أوليغ سينيغوبوف.



وقال سينيغوبوف في منشور على تلغرام "نعلم بشكل مؤكد أن هناك قتيلين"، مشيرا إلى إصابة أربعة أشخاص في هذه الضربة.

