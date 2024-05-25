محادثات في بوركينا فاسو لوضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدنيّ

بدأ حوار وطني يستمر يومين في بوركينا فاسو التي يحكمها الجيش في حين تحاول البلاد الواقعة في غرب إفريقيا والتي تشهد هجمات جهادية وضع خارطة طريق للعودة إلى الحكم المدني.



وقال الوزير إميل زيربو: "نحن على موعد مع التاريخ" وذلك لدى تلاوته رسالة نيابة عن رئيس المجلس العسكري الكابتن ابراهيم تراوري خلال المراسم الافتتاحية التي بثّها التلفزيون الرسمي.



وأضاف زيربو: "لهذا السبب يجب علينا تنحية خلافاتنا لتقاسم ثروة تنوعنا، ولحماية ما هو ضروري وكتابة صفحة جديدة في تاريخنا".



ويحكم الجيش بوركينا فاسو منذ العام 2022، وقد نفّذ انقلابين بررهما إلى حد كبير بالانعدام المستمر للأمن في البلاد.