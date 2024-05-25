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مجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى ضمان خدمات المصارف الفلسطينية

أخبار دولية
2024-05-25 | 11:13
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مجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى ضمان خدمات المصارف الفلسطينية
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مجموعة السبع تدعو إسرائيل إلى ضمان خدمات المصارف الفلسطينية

دعا وزراء مالية مجموعة السبع المجتمعون، في إيطاليا، إسرائيل إلى ضمان الخدمات المصرفية للبنوك الفلسطينية، في حال نفّذت إسرائيل تهديدها بعزلها ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفيّ.
     
ودعا الوزراء، في بيانهم الختاميّ إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، لضمان بقاء الخدمات المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية قائمة.
     
كما دعا الوزراء، في ستريسا، إسرائيل إلى الإفراج عن عائدات المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة.
     
وطالبوها بإزالة أيّ إجراءات اخرى أثّرت سلبًا على التجارة أو تخفيفها، لتجنب مزيد من تفاقم الوضع الاقتصاديّ في الضفة الغربية المحتلة.
     
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قد حذّرت من احتمال وقوع "أزمة إنسانية" في حال قيام إسرائيل بتنفيذها لتهديدها بعزل المصارف الفلسطينية ومنعها من الوصول إلى نظامها المصرفي.
     
وأعربت يلين عن قلق خاص إزاء تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن مراسلاتها الإسرائيلية".
     
وأكدت الوزيرة "تعد هذه القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تتيح ما يقرب من 8 مليارات دولار سنويا من الواردات من إسرائيل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والوقود والغذاء، فضلاً عن تسهيل ما يقرب من 2 مليار دولار سنويًا من الصادرات التي تعتمد عليها سبل عيش الفلسطينيين".

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