مصرع 16 شخصا على الأقل معظمهم أطفال بحريق في منتزه في الهند

قضى 16 شخصا على الأقل، معظمهم أطفال، جراء حريق اندلع السبت في متنزه مكتظ في الهند، وفق ما أفاد مسؤولون.



وقال برابهاف جوشي مسؤول تحصيل الضرائب في إقليم راجكوت بولاية غوجارات (غرب) لوكالة فرانس برس إن الحريق أودى بـ16 شخصا فيما نقل تسعة آخرون الى المستشفى، لافتا الى استمرار عمليات الاسعاف مع إمكان ارتفاع حصيلة الحادث.

