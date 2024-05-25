القيادة المركزية الأميركية: أمواج عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأميركية في غزة

اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن أمواجا عاتية أضرت بمهمة المساعدات البحرية الأميركية في غزة اليوم السبت إذ انفصلت أربع سفن عن مراسيها في رصيف عائم لتوصيل المساعدات.



وأضافت في بيان أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات وأن رصيف المساعدات لا يزال يعمل بكامل طاقته. وأشار البيان إلى أنه لن يدخل غزة أي عسكريين أمريكيين.



وقالت القيادة المركزية الأميركية إن اثنتين من السفن المتضررة راسيتان الآن على الشاطئ بالقرب من الرصيف بينما تقف الأخريان على الشاطئ بالقرب من عسقلان.

