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ماكرون: مستعد للنقاش مع لوبن قبل الانتخابات الأوروبية

أخبار دولية
2024-05-25 | 12:55
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ماكرون: مستعد للنقاش مع لوبن قبل الانتخابات الأوروبية
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ماكرون: مستعد للنقاش مع لوبن قبل الانتخابات الأوروبية

أعلن الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون أنه مستعد للنقاش مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في التاسع من حزيران والتي سيُقرر (عبرها) جزء من مصير فرنسا. 
     
وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: "إذا كنا نعتقد أن هذه انتخابات سيقرَّر فيها جزء من مصير فرنسا، وهو ما أعتقده، فعلينا أن نتناقش، الكرة في ملعبها".
        
وردّت مارين لوبن قائلة: "إذا دخل رئيس الجمهورية، وهو رئيس الدولة وليس زعيم الغالبية، الساحة الانتخابية، فعليه أن يستعد لتحمّل النتائج". 
     
وأكدت لوبن الأسبوع الماضي أنها سترد على الرئيس "بسرور"، شرط أن "يضع  على الطاولة استقالته أو حل الجمعية" الوطنية بعد الانتخابات الأوروبية. وكررت هذا الطلب السبت. 

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