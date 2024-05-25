قائد عسكري سوداني: اتفاقات مع روسي سيتم توقيعها قريبا

اعلن قائد عسكري سوداني إن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة وإن اتفاقات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريبا.