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قائد عسكري سوداني: اتفاقات مع روسي سيتم توقيعها قريبا
أخبار دولية
2024-05-25 | 12:45
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قائد عسكري سوداني: اتفاقات مع روسي سيتم توقيعها قريبا
اعلن قائد عسكري سوداني إن روسيا طلبت إقامة محطة للوقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة وإن اتفاقات بهذا الصدد سيتم توقيعها قريبا.
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